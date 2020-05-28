В июне Нижний Тагил примет лыжников и запустит футбольный сезон

Из-за пандемии коронавируса был прерван волейбольный сезон Суперлиги, где призеров определили по положению в регулярном чемпионате.
Женский клуб «Уралочка-НТМК», которая представляет Свердловскую область, заняла третье место и завоевала бронзовые награды. Однако главный тренер этой команды Николай Карполь, который является почетным гражданином Нижнего Тагила, получил награду лучшему тренеру сезона.
Еще один известный в Нижнем Тагиле спортсмен – 26-летний центральный нападающий Вадим Хлопотов, как сообщает Liga Stavok, будет играть в составе хоккейного клуба «Рубин» из Тюмени. Хлопотов начинал карьеру в команде квартального клуба «Мечта», а затем перешел в спортшколу «Спутник». После Вадим занимался в юношеской команде ярославского «Локомотива» и даже играл в Северной Америке – в хоккейной лиге Онтарио. В НХЛ он не попал, но в КХЛ провел несколько сезонов в составе «Локо», «Атланта», ЦСКА и «Сибири». В главной лиге Европы Вадим провел сто сорок один матч и набрал восемнадцать очков. Прошлый сезон он начал в «Тамбове», а закончил – в «Сарыарке».
Между тем, Нижний Тагил удостоился чести принять летний сборы национальной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина. С начала июня ограничения на тренировки в регионе будут сняты, поэтому сборная и приедет в Тагил, Чайковский и Сочи, чтобы провести подготовку к старту зимнего сезона.
Что же до футбола, то он вернется в город также в июне. Пока неизвестно, когда возобновится первенстве Свердловской области, где выступают две команды из Нижнего Тагила. Однако первенство города по футболу стартует в июне. Местная Федерация футбола запланировала старт на эти даты, однако также предупредила, что они могут быть скорректированы в зависимости от ситуации с коронавирусом. Многие букмекеры предлагают поставить на сроки завершения пандемии и предоставляют специальные акции, к примеру фрибет Лига Ставок.
Футболистам в Нижнем Тагиле еще не разрешили проводить тренировки. Что же касается турниров, то в перспективе Федерация готова провести открытый чемпионат города, а также открытый Кубок города среди мужских команд.
Большой новостью для Нижнего Тагила стало получение местным спортсменом Никитой Губенко звания мастера спорта международного класса по гребному слалому. Об этом сообщила школа гребли, которую представляет Губенко. Отметим, что двадцатишестилетний Никита с детства решил продолжить семейное дело – отец Никиты был первым мастером спорта в Нижнем Тагиле и судьей Всероссийской категории. Губенко уже десять лет входит в национальную борную России по гребному слалому.