В июне Нижний Тагил примет лыжников и запустит футбольный сезон

Женский клуб «Уралочка-НТМК», которая представляет Свердловскую область, заняла третье место и завоевала бронзовые награды. Однако главный тренер этой команды Николай Карполь, который является почетным гражданином Нижнего Тагила, получил награду лучшему тренеру сезона.

Еще один известный в Нижнем Тагиле спортсмен – 26-летний центральный нападающий Вадим Хлопотов, как сообщает Liga Stavok, будет играть в составе хоккейного клуба «Рубин» из Тюмени. Хлопотов начинал карьеру в команде квартального клуба «Мечта», а затем перешел в спортшколу «Спутник». После Вадим занимался в юношеской команде ярославского «Локомотива» и даже играл в Северной Америке – в хоккейной лиге Онтарио. В НХЛ он не попал, но в КХЛ провел несколько сезонов в составе «Локо», «Атланта», ЦСКА и «Сибири». В главной лиге Европы Вадим провел сто сорок один матч и набрал восемнадцать очков. Прошлый сезон он начал в «Тамбове», а закончил – в «Сарыарке».

Между тем, Нижний Тагил удостоился чести принять летний сборы национальной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина. С начала июня ограничения на тренировки в регионе будут сняты, поэтому сборная и приедет в Тагил, Чайковский и Сочи, чтобы провести подготовку к старту зимнего сезона.

Что же до футбола, то он вернется в город также в июне. Пока неизвестно, когда возобновится первенстве Свердловской области, где выступают две команды из Нижнего Тагила. Однако первенство города по футболу стартует в июне. Местная Федерация футбола запланировала старт на эти даты, однако также предупредила, что они могут быть скорректированы в зависимости от ситуации с коронавирусом. Многие букмекеры предлагают поставить на сроки завершения пандемии и предоставляют специальные акции, к примеру фрибет Лига Ставок.

Футболистам в Нижнем Тагиле еще не разрешили проводить тренировки. Что же касается турниров, то в перспективе Федерация готова провести открытый чемпионат города, а также открытый Кубок города среди мужских команд.