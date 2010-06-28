Тагильская спортсменка подтвердила статус лидера мирового сезона
28 июня 2010, 16:46СпортArtem
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Представительница спортклуба «Спутник» Мария Савинова подтвердила статус лидера мирового сезона.
В Жуковском на международных соревнованиях по легкой атлетике «52-й Мемориал братьев Знаменских» в беге на 800 метров она показала великолепный результат, более чем на секунду опередив итальянку, которая финишировала второй.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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