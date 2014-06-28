Пока летающие лыжники на тренировках, их наставники – на уроках. В Нижнем Тагиле стартует Кубок России (ФОТО)

14:00. В конференц-зал уже подтягивается старшая половина нашей сборной – тренерский состав, СМИ, сотрудники «Аиста», представители FIS (Международная федерация зимних видов спорта). Среди спикеров – новоизбранный президент федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский, министр спорта области Леонид Рапопорт, директор СДЮСШОР «Аист» Яков Миленький, президент федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья Чеканов Алексей Архипович, вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья Владимир Славский и начальник управления спорта и молодежной политики Дмитрий Язовских.

Все выступавшие были единогласны – нижнетагильский трамплинный комплекс – это не только ведущий российский центр, но и объект мирового уровня. В свое время комплекс был построен в срок, теперь – дело за федерацией, тренерским составом и спортсменами. «Наш центр должен быть фабрикой ведущих спортсменов мира», - отметил в своей речи Алексей Чеканов. Дмитрий Дубровский поблагодарил регион за поддержку спорта, куда все присутствующие без преувеличения «приезжают, как домой».

Действительно, каждый тагильчанин, надо быть уверенным, испытывает гордость за существующий трамплинный комплекс, прощая даже то, что добраться до него не совсем просто (пока). Соревнования мирового уровня, да и российского – это честь, которая дана Нижнему Тагилу и которую он с достоинством защищает.

Профессор Боян Йоста – специалист, которого знают все в мире прыжков с трамплина на лыжах. Его исследования – кропотливый труд, наработанный годами. Те знания (а их уйма), которые Йоста собрал в огромной презентации на вчерашней встрече, - лишь малая часть его подробных исследований. Семинар рассчитан и на сегодняшний день.

Отталкиваясь от изучения техники прыжка прошлого десятилетия и современной, Боян Йоста более чем подробно рассказал про фазы прыжка – разгон, отрыв, полет и приземление, обосновав их диаграммами, графиками и подсчетами. Он разъяснил, почему результаты разных спортсменов со схожими параметрами не одинаковы, рассказал о технике прыжка, от чего зависит длина полета и при каких условиях летающий лыжник может упасть или улететь на 303 метра. Симон Амман – «Чемпион чемпионов», четырёхкратный олимпийский чемпион – именно достижениями этого спортсмена Йоста иллюстрировал свои слайды. А Томас Моргенштерн, чье падение в интернете не посмотрел только ленивый, в тот самый день находился под пристальным вниманием Боян Йоста – профессор был судьей на том роковом этапе.

Среди «учеников» в зале – Александр Николаевич Арефьев, совсем недавно являющийся главным тренером российской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина. Будучи веселым, общительным человеком, экс-главный тренер поделился с TagilCity.ru массой интересной информации.

Напомним, сейчас его место занимают словенец Матьяж Зупан и чех Давид Йирутек, в тандеме с которыми работают наши тренеры Павел Чичерин, Геннадий Чижов и Евгений Плехов. Александр Николаевич поделился с TagilCity.ru, что он не жалеет о своем решении – полномочия сложил сам.

По поводу тагильского трамплинного комплекса рассказал интересный факт:

На трамплине К-90 в Нижнем Тагиле установлена тензоплатформа, но нет такого специалиста, который бы с ней работал (устройство для для измерений усилий отталкивания при спортивных исследованиях, - ред.). А еще в 1997 году, когда мы только с Васильевым (Дмитрий Васильев, - ред.) начинали готовиться, в Финляндии – уже были и активно использовались подобные платформы, а у нас и не слыхивали. Сейчас две тензоплатформы установлены в Чайковском, в Тагиле – одна. Чтобы она функционировала, надо проплачивать большие деньги. Специалистов нет, и всё это в подвешенном состоянии.

Забегая вперед: журналисту TagilCity.ru также удалось поинтересоваться у Владимира Славского по поводу данной тензоплатформы. Он заверил, что эта проблема будет скоро решена. Это в разговоре подтвердил и Леонид Рапопорт. Вопрос – в финансировании. «Это копейки, даже сравнивая с тем, сколько запросили для Чайковского». До последнего времени Владимир Славский «не вылезал» из Нижнего Тагила из-за строительства трамплинного комплекса, сейчас результат его просто поражает.

А еще Александр Арефьев лично знаком с тренером легендарного Симмона Аммана. Это уникальный человек, полиглот, образованный, вежливый. Сейчас завершил свою тренерскую деятельность, отдыхает. Сам Александр Николаевич проработал с нашими с 1997 года. Рассказал, что каждому новичку с самых малых лет нужно вкладывать в голову необходимые знания, которые в дальнейшем позволят стать ему прекрасным спортсменом.

Вчерашний семинар от словенского профессора, по словам Александра Николаевича, весьма познавателен. Помогает понять тренеру многое изнутри, с математической точки зрения. Словенец Матьяж Зупан, присутствовавший на семинаре, также оценил всю информацию, которую дал своим коллегам Баян Йоста.

Тагильчане, еще раз напоминаем, сегодня на горе Долгая стартует Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина. Кто до сих пор не был на территории комплекса и не видел, как летают лыжники – приходите и вы не пожалеете. Этот вид спорта никого не оставит равнодушным.