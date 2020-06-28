Малком заявил, что «Зениту» необходимо присутствие Дзюбы на поле

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Нападающий «Зенита» Малком заявил, что Артем Дзюба важен для команды в любой роли.
Как сообщает «Советский спорт», бразилец отметил важность российского нападающего для клуба из Санкт-Петербурга в любой роли, отметив, что «его присутствие на поле необходимо команде».
Отметим, что нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел за «Зенит» 22 встречи, в которых забил 13 мячей и сделал десять голевых передач.
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