Чемпионами и призерами на чемпионате УрФО по гребному слалому стали тагильчане

В состязаниях, проходивших на реке Тагил 22–27 июня, приняли участие свыше 100 спортсменов из Тюменской, Челябинской и Свердловской областей.
В командном первенстве среди мужчин 1 место завоевал воспитанник СШОР «Уралец» Никита Губенко, 2 место досталось и третье место тагильчанинам Ростиславу Ронжину и Владимиру Камешкову.
Также тагильчане стали лучшими в экстрим слаломе. Никита Губенка завоевал 1 место, Владимир Камешков — 2-е, а Данил Вахрушев — 3-е.
Чемпионом УрФО в каноэ стал тагильчанин Олег Гвоздев Олег, бронзовую медаль завоевал Виталий Максимов.
В смешанной каноэ двойке золото досталось дуэту Карине Андрющенко и Виталию Максимову из Нижнего Тагила.
Напомним, в конце мая тагильские гребцы стали чемпионами и призерами Кубка России по гребному слалому, который завершился в Новгородской области. В копилке спортсменов из Нижнего Тагила две золотых, серебряные и бронзовая медали.