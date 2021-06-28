Юные тагильские легкоатлеты стали победителями первенства Свердловской области

Юные тагильские легкоатлеты стали победителями первенства Свердловской области
Юные тагильские легкоатлеты стали победителями первенства Свердловской области
Сегодня, 19:33СпортФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Соревнования спортсменов 15-16 лет прошли в Екатеринбурге. Легкоатлеты из Нижнего Тагила поднялись на пьедестал почета первенства Свердловской области.

Чемпионом в прыжках в длину стал воспитанник СШОР «Спутник» Егор Гусаков. Также он завоевал бронзовую медаль в эстафете 4Х100 метров вместе с Денисом Фоминых, Евгением Беспамятных и Никитой Шахаевым, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Второй результат в толкании ядра показал воспитанник «Юпитера» Кирилл Ткаченко, а Мария Филатова из «Юности» стала третьей в метании копья. Анастасия Климцева также заняла третье место в прыжках в длину.

Алена Мамина из спортивного клуба «Спутник» стала «бронзовым» призером в беге на 400 метров на чемпионате России в Чебоксарах. Теперь, с вероятностью 99%, ее включат состав сборной России, которая выступит на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, в конце мая гребцы из Нижнего Тагила стали чемпионами и призерами Кубка России по гребному слалому, который завершился в Новгородской области. В копилке спортсменов две золотых, серебряные и бронзовая медали.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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