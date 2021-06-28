Юные тагильские легкоатлеты стали победителями первенства Свердловской области

Алена Мамина из спортивного клуба «Спутник» стала «бронзовым» призером в беге на 400 метров на чемпионате России в Чебоксарах. Теперь, с вероятностью 99%, ее включат состав сборной России, которая выступит на Олимпийских играх в Токио.