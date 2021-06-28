Юные тагильские легкоатлеты стали победителями первенства Свердловской области

Чемпионом в прыжках в длину стал воспитанник СШОР «Спутник» Егор Гусаков. Также он завоевал бронзовую медаль в эстафете 4Х100 метров вместе с Денисом Фоминых, Евгением Беспамятных и Никитой Шахаевым, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Второй результат в толкании ядра показал воспитанник «Юпитера» Кирилл Ткаченко, а Мария Филатова из «Юности» стала третьей в метании копья. Анастасия Климцева также заняла третье место в прыжках в длину.
Алена Мамина из спортивного клуба «Спутник» стала «бронзовым» призером в беге на 400 метров на чемпионате России в Чебоксарах. Теперь, с вероятностью 99%, ее включат состав сборной России, которая выступит на Олимпийских играх в Токио.
Напомним, в конце мая гребцы из Нижнего Тагила стали чемпионами и призерами Кубка России по гребному слалому, который завершился в Новгородской области. В копилке спортсменов две золотых, серебряные и бронзовая медали.