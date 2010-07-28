Нижнетагильская спортсменка Мария Савинова успешно стартовала в Барселоне

Свой забег тагильчанка выиграла без особых проблем срезультатом 1:59.71 и вышла в финал, который состоится 30 июля, сообщаетпресс-служба Спутника. Главные соперницы Марии по финалу – это британка Медоуз,испанка Мартинес и россиянка Светлана Клюка, показавшая лучшее время впредварительных забегах – 1:58.89.