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Нижнетагильская спортсменка Мария Савинова успешно стартовала в Барселоне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильская спортсменка Мария Савинова успешно стартовала в Барселоне

28 июля 2010, 16:40СпортIrinaKoshp
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