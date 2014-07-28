Британский вице-премьер призвал лишить Россию прав на ЧМ-2018
28 июля 2014, 09:25СпортCorey
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Вице-премьер Великобритании Ник Клегг призывает Европейский союз к введению новых, более действенных санкционных мер в отношении России. Таким образом, британский вице-премьер предложил лишить Путина ЧМ-2018.
В качестве одной из санкций, которая, по мнению Клегга должна подействовать точно, он предлагает лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Напомним, Британия не первая предлагает лишить Россию ЧМ 2018. Ранее уже Германия, Великобритания и Нидерланды выражали желание перенести всемирный футбольный турнир в другую страну. Однако убедительно против выступила Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).
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