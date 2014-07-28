Тагильчанин Иван Нестеров - чемпион России по легкой атлетике

Чемпионом России с результатом 1.50,76 стал Иван Нестеров (в забеге его результат 1.47,68), на втором месте Степан Поистогов с результатом 1.51,13 и третий результат у Бредихина Власа из Краснодарского края, сообщает пресс-служба СК «Спутник».

Днем раньше на старт вышли финалисты в беге на 1500 метров среди мужчин, где так же были представители спортивного клуба «Спутник» Андрей Логинов и Артем Семушин. Более трёх кругов по стадиону предстояло преодолеть спортсменам. Практически всю дистанцию в тройке лидеров бежал Андрей Логинов, но на финише он был только седьмым с результатом 3.45,43, Артем Семушин обошел своего товарища по команде практически на финишной линии, его результат 3.45,25. Эти соревнования являлись отбором на чемпионат Европы.

Тамкова Алена, мастер спорта России международного класса, освобождена от отбора на чемпионат континента, который стартует в Цюрихе (Швейцария) в августе. Андрей Симагин был только двенадцатым на дистанции 400 метров, а Алексей Горных двадцать четвертым.

Пятый результат показала сборная команда Свердловской области в мужской эстафете 4*400 метров, в состав которой вошли легкоатлеты спортивного клуба «Спутник» Андрей Симагин и Алексей Горных.

В связи с травмой не принимал участие Лев Мосин, который также пропустит чемпионат Европы по легкой атлетике. Тренируются спортсмены у тренеров Попова С.А., Мерзляковой Н.В., Казарина В.С., Ежова В.Б.