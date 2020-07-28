УНИКС заключил контракт с американцем, который играл в НБА за «Кливленд» и «Бостон»
Сегодня, 00:07СпортФото: pxhere.com
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В минувшем сезоне Джон Холланд выступал в чемпионате Израиля за иерусалимский «Хапоэль».
Казанский УНИКС заключил контракт на один сезон с 31-летнем американским атакующим защитником Джоном Холландом. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу баскетбольного клуба.
С декабря прошлого года до завершения минувшего сезона Холланд выступал за иерусалимский «Хапоэль», в среднем набирая по 11,3 очка в матчах чемпионата Израиля и Лиги чемпионов ФИБА.
В прошлом уроженец Нью-Йорка выступал в НБА за «Кливленд» и «Бостон».
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