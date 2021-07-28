50-летний юбилей отметит «Училище олимпийского резерва № 1» в Екатеринбурге

50-летний юбилей отметит «Училище олимпийского резерва № 1» в Екатеринбурге
50-летний юбилей отметит «Училище олимпийского резерва № 1» в Екатеринбурге
Сегодня, 19:48СпортФото: Официальный сайт Училища олимпийского резерва № 1
В этом году в Екатеринбурге будет отмечать 50-летний юбилей государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».

Торжественные мероприятия пройдут в этом году в Екатеринбурге и будут посвящены 50-летнему юбилею «Училища олимпийского резерва № 1». Соответствующее постановление 23 июля 2021 года подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В целях пропаганды физической культуры и спорта в уральском регионе Министерству физической культуры и спорта в Свердловской области поручено организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные юбилею училища.

В ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» спортивная подготовка является приоритетным направлением. Училище осуществляет круглогодичную организацию учебно-тренировочного процесса. В стенах училища получили знания и спортивные навыки наши олимпийцы — биатлонист Антон Шипулин, хоккеисты Павел Дацюк и Николай Хабибуллин, спортсменка-конькобежец Юлия Скокова и другие спортсмены.

Напомним, здание училища «Самородок» в Нижнем Тагиле будет площадкой для размещения мастерских художников и проведения творческих мастер-классов для молодого поколения тагильчан.

Сюжеты:
Екатеринбург
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