Федотов рассказал об изменениях в составе «Сочи» перед ответным матчем с «Кешлей»

«Ротация нам нужна. Мы проанализируем состояние наших футболистов. Если кто-то не успел восстановиться, будем искать замену. Также нам повезло в том, что нет жары. Завтра по прогнозам будет довольно приятная, чисто футбольная погода. Единственное, что непривычно – искусственное поле. У некоторых наших футболистов есть противопоказания к игре на таком покрытии. Это ребята, которые восстанавливаются после травм. Но я думаю, что каждая команда сталкивается с такими нюансами, и от этого никуда не деться», - цитирует наставника «Советский спорт».