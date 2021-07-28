Федотов рассказал об изменениях в составе «Сочи» перед ответным матчем с «Кешлей»

Федотов рассказал об изменениях в составе «Сочи» перед ответным матчем с «Кешлей»
Федотов рассказал об изменениях в составе «Сочи» перед ответным матчем с «Кешлей»
Сегодня, 22:23СпортФото: https://pxhere.com/
Встреча квалификационного раунда Лиги конференций пройдет 29 июля в Баку.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о проблемах, которые его игроки могут испытать в игре с «Кешлей».

«Ротация нам нужна. Мы проанализируем состояние наших футболистов. Если кто-то не успел восстановиться, будем искать замену. Также нам повезло в том, что нет жары. Завтра по прогнозам будет довольно приятная, чисто футбольная погода. Единственное, что непривычно – искусственное поле. У некоторых наших футболистов есть противопоказания к игре на таком покрытии. Это ребята, которые восстанавливаются после травм. Но я думаю, что каждая команда сталкивается с такими нюансами, и от этого никуда не деться», - цитирует наставника «Советский спорт».

Напомним, что в первом матче «Сочи» переиграл «Кешлю» со счетом 3:0

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