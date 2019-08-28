Россия потратит шесть миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020
Сегодня, 10:53СпортФото: 1Mediainvest.ru
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6,3 миллиарда рублей планирует потратить Россия на проведение четырех матчей чемпионата Европы по футболу – 2020, который пройдет в Санкт-Петербурге, соответствующая информация размещена на федеральном портале нормативных правовых актов.
В данную сумму включены культурная программа, организация площадок для просмотра матчей, продвижение мероприятия, обеспечение безопасности, трансферы и медобслуживание.
В 2019 году на подготовку к чемпионату выделят 707 миллионов рублей, а в 2020 году – 5,6 миллиарда рублей.
Евро-2020 состоится в период с 20 июля по 20 июня 2020 года в 12 европейских городах.
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