Россия потратит шесть миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020

В данную сумму включены культурная программа, организация площадок для просмотра матчей, продвижение мероприятия, обеспечение безопасности, трансферы и медобслуживание.

В 2019 году на подготовку к чемпионату выделят 707 миллионов рублей, а в 2020 году – 5,6 миллиарда рублей.