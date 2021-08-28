Тагильчанин Павел Беляев стал победителем в первенстве России по гребному слалому

Первенство России по гребному слалому среди спортсменов до 17 лет проходило на канале города Окуловка Новгородской области. На одном из этапов Павел Беляев из Нижнего Тагила стал первым, пишет «Тагильский рабочий».
Юноше 15 августа исполнилось 15 лет. Он занимается гребным слаломом с шести лет. Павел Беляев является членом сборной Свердлоской области в гребле на байдарках.
В командной гонке команда тагильчан в составе – Павел Беляев, Данил Куценко и Андрей Медведев, взяла почётное «серебро».
Напомним, Елена Третьякова из Нижнего Тагила впервые приняла участие в паралимпийских играх в 2021 году. Девушка соревнуется среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.