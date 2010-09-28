Футбол и хоккей для детского дома

Забив за два тайма один гол, ребята одержализаслуженную победу. Посленебольшого перерыва сотрудники «ВымпелКома» сыграли еще с двумякомандами. Оба матча закончились боевой ничьей.

Все три команды получили призы: стол и ракетки для пинг-понга,настольный футбол и настольный хоккей. Кроме того, каждый из игроковстал обладателем майки «Билайн» со своим уникальным номером.«Приз, полученный за честную игру с сильным соперником, гораздо приятнееобычного подарка. Парни заслужили свои трофеи по праву, и им это явнопонравилось. Так что мы учтем это при подготовке следующей поездки.Может быть, организуем пэйнтбольные соревнования или что-нибудь еще вэтом духе», - комментирует менеджер по продажам Олег Зинченко.

Покакоманды соревновались на поле, три уличных художника изЕкатеринбурга трудились над стеной старой трансформаторной будки,расположенной на территории детского дома. После двух часов напряженнойработы на ней появилась граффити в корпоративных цветах «Билайн»,изображающая юного футболиста с мячом.

В завершение дня дети и их гости устроили чаепитие с тортами и сладостями. Перед тем как уехать, сотрудники «Билайна» пообещали, что ихследующего визита ребятамне придется долго ждать.

© Платон Маматов