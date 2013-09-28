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Клуб туристов «Азимут» Нижнего Тагила открывает группу здоровья «Старшее поколение»!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Клуб туристов «Азимут» Нижнего Тагила открывает группу здоровья «Старшее поколение»!

28 сентября 2013, 08:20Спорт
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