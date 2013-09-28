Клуб туристов «Азимут» Нижнего Тагила открывает группу здоровья «Старшее поколение»!

Клуб туристов «Азимут» также спешит рассказать о начале работы специальной группы здоровья «Старшее поколение». Каждый вторник с 15:00 до 17:00 и каждый четверг с 10:00 до 12:00 можно получить заряд бодрости и отличного настроения по адресу улица Космонавтов, 36. Отдельно отмечается, что после занятий проходит чаепитие с распеванием песен. А ведь именно старшее поколение владеет тем запасов народных композиций, которые, порой, превосходят многие современные популярные песни.