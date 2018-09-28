Юные тагильские спортсмены стали победителями в турнире по тхэквондо «Жемчужина Югры»
Сегодня, 11:00СпортФото: «Тагильский рабочий»
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12 спортсменов из Нижнего Тагила вернулись с наградами из города Советского, где проходил турнир по тхэквондо «Жемчужина Югры».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходили среди спортсменов 2005 – 2007, 2008 – 2009 г.р. Победителями турнира стали Демьян Пархоменко из СШ №2 и Алексей Говорухин из клуба «Олимпиец».
Второе место заняли Тимур Лазарев, Алиса Батакова, Владислав Гонгало, Андрей Гавриленко и Артем Нестеров.
«Бронзу» завоевали Кристина Говорухина, Егор Нуртдинов, Владислав Миронов, Арсений Леонов и Владислав Фомин.
В общекомандном зачете тагильская сборная стала третьей, пишет «Тагильский рабочий».
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