Спутник уступил Сарову 4:5

На 24-й минуте «Спутник» пропустил снова, и еще раз – на 32-й. За оставшееся до перерыва время тагильская команда сократила отставание вдвое. В начале третьего периода «Спутник» сравнял счет. Увы, хозяевам хватило полминуты, чтобы снова выйти вперед. Времени отыграться еще раз у тагильчан было предостаточно. Но все попытки взять ворота Сарова успеха не имели. В ближайшие дни «Спутник» играет на выезде. На домашнем льду тагильские хоккеисты сразятся 5 ноября – с альметьевским «Нефтяником» и 7 ноября – с волжской «Ариадой-Акпарс».