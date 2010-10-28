Спутник уступил Сарову 4:5
28 октября 2010, 16:44СпортАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Хоккеисты «Спутника» уступили в выездном матче с «ХК Саров» со счетом 4:5. Провальным для тагильчан стал начальный отрезок второго периода, на первой минуте которого в ворота Михаила Демидова влетело две шайбы.
На 24-й минуте «Спутник» пропустил снова, и еще раз – на 32-й. За оставшееся до перерыва время тагильская команда сократила отставание вдвое. В начале третьего периода «Спутник» сравнял счет. Увы, хозяевам хватило полминуты, чтобы снова выйти вперед. Времени отыграться еще раз у тагильчан было предостаточно. Но все попытки взять ворота Сарова успеха не имели. В ближайшие дни «Спутник» играет на выезде. На домашнем льду тагильские хоккеисты сразятся 5 ноября – с альметьевским «Нефтяником» и 7 ноября – с волжской «Ариадой-Акпарс».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей