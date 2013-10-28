Тагильские школьники стали лучшими на кустовых соревнованиях по пожарно–прикладному спорту

Как сообщили нам в Отделе надзорной деятельности г.Нижний Тагил, участникам предстояло пройти стометровую полосу с препятствиями. Юные спортсмены преодолевали импровизированный «бум», прокладывали рукавную линию. Судьи строго следили за правильностью выполнения каждого элемента соревнований.

Общекомандное первенство определялось по наименьшей сумме времени всех участников команды. Сплоченность тагильской команды, высокие спортивные навыки и воля к победе позволили нашим спортсменам завоевать первое место. На втором месте, с отставанием всего в восемь секунд, расположились юные спортсмены из города Верхний Тагил. Третий результат показала команда из города Серова.

Победители и призеры кустового этапа встретятся уже в ноябре на чемпионате Свердловской области по пожарно-прикладному спорту им. Б.Ф.Мокроусова, которые пройдут в Екатеринбурге.