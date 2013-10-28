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Тагильские школьники стали лучшими на кустовых соревнованиях по пожарно–прикладному спорту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские школьники стали лучшими на кустовых соревнованиях по пожарно–прикладному спорту

28 октября 2013, 18:00СпортCorey
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