Спортсмен из Екатеринбурга стал чемпионом России по смешанным единоборствам
Сегодня, 11:34СпортФото: E1.ru
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Спортсмен сборной Свердловской области Александр Ботаненко завоевал золото на первенстве России по смешанным единоборствам среди юношей 14-15 лет. Соревнования проходили в Тольятти и закончились 27 октября.
Сюжеты: Екатеринбург
На чемпионате Александр соревновался в весовой категории до 62 килограммов. Спортсмен провел четыре боя, в каждом из которых победил. В финале Александр сразился со спортсменом из Кемеровской области.
Кроме того, еще два спортсмена из Свердловской области стали призерами чемпионата. Никита Писков и Хикматуло Абдулов привезли домой бронзовые награды.
Всего в первенстве России приняли участие 158 спортсменов из 36 регионов страны, пишет E1.ru.
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