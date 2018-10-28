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Спортсмен из Екатеринбурга стал чемпионом России по смешанным единоборствам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсмен из Екатеринбурга стал чемпионом России по смешанным единоборствам

Сегодня, 11:34СпортФото: E1.ru
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