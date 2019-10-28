Тагильчанка стала серебряным призером чемпионата мира по кикбоксингу

Юлия победила в дисциплине «лайт-контакт». Вместе с ней Свердловскую область представлял еще один спортсмен, однако подняться на пьедестал почета удалось только тагильчанке.

В весовой категории до 60 килограмм были заявлены 13 участниц, пятеро из них претендовали на золотые медали. В первом бою Юлия одержала победу над соперницей из Хорватии. В поединке за «золото» встретились две чемпионки Европы. Юлия — в разделе «лайт-контакт», Андреа Буса из Венгрии — в «поинтфайтинге». Тагильской спортсменке нехватило немного до победы.