Тагильчанка стала серебряным призером чемпионата мира по кикбоксингу
Сегодня, 13:21СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Юная тагильчанка Юлия Тагильцева стала серебряным призером чемпионата мира по кикбоксингу, который проходил в Боснии и Герцеговине, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Юлия победила в дисциплине «лайт-контакт». Вместе с ней Свердловскую область представлял еще один спортсмен, однако подняться на пьедестал почета удалось только тагильчанке.
В весовой категории до 60 килограмм были заявлены 13 участниц, пятеро из них претендовали на золотые медали. В первом бою Юлия одержала победу над соперницей из Хорватии. В поединке за «золото» встретились две чемпионки Европы. Юлия — в разделе «лайт-контакт», Андреа Буса из Венгрии — в «поинтфайтинге». Тагильской спортсменке нехватило немного до победы.
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Юля является воспитанницей спортшколы «Тагилстрой».
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