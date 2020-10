Спортсменка из Нижнего Тагила вышла в полуфинал чемпионата России по боксу среди женщин, сообщает «Тагильский рабочий».

Он проходит в Ульяновске. Ольга Пискунова, воспитанница школы олимпийского резерва «Уралец», выступает в весовой категории до 51 кг. Она одержала две победы над соперницами из Татарстана и ХМАО. Бой за выход в финал состоится 30 октября. Пискунова, как минимум, станет «бронзовым» призером соревнований. Напомним, боксеры из Нижнего Тагила на турнире в Серове получили Кубок Константина Цзю. Тагильские боксеры завоевали Кубок Константина Цзю

