Три свердловских спортсмена стали заслуженными мастерами спорта

Три свердловских спортсмена стали заслуженными мастерами спорта

Сегодня, 14:07СпортPhoto: pixabay.com
Троим свердловским спортсменам было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Российской Федерации». Документ опубликован на сайте Минспорта РФ.

В списке значатся баскетболистка Татьяна Петрушина, каратист Иван Тумашев и шорт-трекистка Евгения Захарова.

Почетное спортивное звание присваивается за выдающие спортивные достижения: чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионам Европы и мира, победителям Кубков мира и Европы, которые набрали необходимое число баллов в соответствии со специальной шкалой.

Татьяна Петрушина в составе национальной команды по олимпийской разновидности баскетбола 3×3 стала победителем I Европейских игр в Баку в 2015 году, в 2017 она завоевала Кубок мира и Кубок Европы. Кроме того, спортсменка дважды выигрывала Евролигу вместе с УГМК.

Иван Тумашев в 2017 в Екатеринбурге выиграл золотую медаль на чемпионате мира по киокусинкай карате. В 2018 году он завоевал серебро на чемпионате Европы, а в 2019 стал вторым на чемпионате мира.

Евгения Захарова выигрывала золото на Кубке мира по шорт-треку в 2017 году, побеждала на Универсиаде-2019 в Казани, а также в 2019 и 2020 годах становилась призером чемпионата Европы.

Напомним, тагильчанка Ольга Пискунова вышла в полуфинал чемпионата России по боксу.

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