Тагильчанин Станислав Буцин стал чемпионом мира на соревнованиях по жиму в Литве

Спортсмен представлял Россию на чемпионате мира по жиму в Вильнюсе. Родился и первые спортивные шаги Станислав делал в Нижнем Тагиле.

Станислав Буцин стал обладателем золотой медали на международных соревнованиях, которые проходили в Литве. О цене своей победы и своих страхах чемпион рассказал редакции Tagilcity.ru. К соревнованиям начал готовиться после выигранного чемпионата России в феврале этого года. На правах победителя я отобрался в сборную и получил возможность выступления на чемпионате мира, делится Станислав. По разным причинам предыдущие попытки выезда тагильчанина на соревнования такого уровня срывались, поэтому самым тяжелым стало именно ожидание поездки, особенно во время пандемии и коронавирусных ограничений. Станислав Буцин Фото: Федерация пауэрлифтинга России Например, отмена прошлогодних соревнований. Также с мая на ноябрь был перенесён чемпионат Европы, который планируется провести в Екатеринбурге. Не было 100% уверенности, что в этом году что-то состоится. В августе я выступал в Тагиле на всероссийском турнире, после этого с тренером подкорректировал план подготовки и последние 2 месяца были уже силовые тренировки,рассказывает в беседе с Tagilcity.ru Станислав. Спортсмен подошел к соревнованиям в очень хорошей форме, а во время разминки тренер подсказал тагильчанину, какие именно ключевые моменту дадут шанс на победу. Сами соревнования проведены на достаточно высоком уровне, несколько меньше участников, чем в обычное время (скорее всего из-за пандемии), но при этом уровень борьбы все равно оставался на уровне. На разминке тренер определил план борьбы с основными конкурентами, моей задачей оставалось лишь собраться и отработать все подходы без ошибок, что к счастью успешно получилось выполнить. Первым подходом «обезопасили» место в тройке, вторым подходом я накрывал 2 место и на третий подход уже выходили в ранге чемпионов (соперник из Казахстана не смог справиться с весом), поделился Станислав Буцин. Фото: Федерация пауэрлифтинга России В планах у тагильчанина подготовка к чемпионату России, который пройдет в Москве. Станислав Буцин учился в 41 школе Вагонки, после чего поступил в 51 лицей, по окончании которого стал студентом УрФУ. У тагильчанина два высших образования. Накануне Станиславу присвоили высокое спортивное звание мастера спорта международного класса. Напомним, тагильская фигуристка Майя Хромых покорила Европу на первенстве, став лучшей. Тагильская фигуристка Майя Хромых победила на Budapest Trophy в Венгрии

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