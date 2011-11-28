Сегодня завершились строительные работы на горе Долгой, сдать объект должны летом

Как известно, Свердловская область планирует провести в 2012 году в Нижнем Тагиле Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Поэтому комплекс на горе Долгая должен быть готов к этим соревнованиям.

В связи с особой значимостью объекта он был включен в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» и областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта Свердловской области» на 2011–2015 годы. На его реконструкцию выделяются средства федерального и областного бюджетов. Общая сметная стоимость проекта составляет более 2 млрд. рублей. В текущем году из средств областного и федерального бюджетов на реконструкцию объекта было выделено более 650 млн. рублей.