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В «Спутнике» появился новый защитник
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В «Спутнике» появился новый защитник

28 ноября 2011, 12:53СпортВалерия Лошкарева
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