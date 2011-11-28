В «Спутнике» появился новый защитник

Состав хоккейной команды «Спутник» пополнился защитником Михаилом Чурляевым 1989 г.р., командированным из «Автомобилиста». В этом сезоне за екатеринбургский клуб Чурляев провел 8 матчей, сделал 1 результативную передачу. В «Спутнике» Михаилу присвоен номер 55.