Тагильские пловцы привезли призовые места из Казани и Екатеринбурга

Так, с 14 по 19 ноября в Казани проходил чемпионат России по плаванию в 25-ти метровом бассейне. Пловцы спортивного клуба «Спутник» привезли три серебряных и две бронзовые медали.

Пятнадцатилетняя спортсменка «Спутника» Дарья Устинова финишировала второй на дистанциях 100 и 200 метров на спине, а также завоевала бронзовую награду на дистанции 50 метров тем же стилем. Высокими результатами пловчиха установила новые юношеские рекорды России на каждой из этих дистанций. Тагильская спортсменка, кстати, будет выступать на Чемпионате Европы в Дании, который пройдет с 12 по 15 декабря.

А пловчиха Алина Кашинская, также воспитанница СК «Спутник» стала второй на дистанции 100 метров баттерфляем.

Дважды пятыми стали Андрей Олейник и Евгений Касаткин – в составе сборной Свердловской области в эстафетах 4 по 100 метров и 4 по 200 метров вольным стилем.

С 21 по 24 ноября в Екатеринбурге прошел открытый Чемпионат Свердловской области «100 сильнейших пловцов» памяти А.А. Соловьева. В соревновании участвовало более 400 спортсменов из Новосибирска, Челябинска, Орска, Оренбурга. В числе сильнейших - пловцы спортивного клуба «Спутник».

Здесь Алина Кашинская в очередной раз показала себя профессионалом - принесла пять золотых медалей своему спортивному клубу. На дистанциях 50, 100, 200 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем и стометровку комплексным плаванием спортсменка финишировала первой. Дистанцию на 200 метров комплексным плаванием Алина преодолела второй.

Дарья Деева стала дважды победителем - на дистанциях 50 и 100 метров брассом спортсменка финишировала быстрее других участниц. Серебряные награды пловчиха завоевала на дистанциях 200 метров брассом и 100 метров в комплексном плавании. Мастер спорта международного класса стала третьей на дистанции 200 метров в комплексном плавании.

Мастер спорта Андрей Олейник занял вторые места в плавании на 50 метров вольным стилем и баттерфляем, а также завоевал три бронзовые медали в плавании на 50 метров брассом, 100 метров вольным стилем и 100 метров в комплексном плавании.

Яна Медведева завоевала в комплексном плавании одну серебряную и одну бронзовую награды на дистанциях 200 и 400 метров. На дистанции 4 по 100 метров мужчины «Спутника» были вторыми вольным стилем и третьими в комбинированной эстафете.

Плавание - один из видов спорта, где роль играют даже не десятые, а сотые и тысячные доли секунды. Естественно, для подобных временных промежутков нужны сверхточные секундомеры. Но обычному человеку в жизни такая точность вряд ли пригодится, зато наверняка понадобятся красивые и стильные часы. Этот аксессуар служит не только для определения времени - наручные часы определяют статус своего владельца, подчеркивают его пунктуальность. Чтобы купить женские часы, а так же мужские и детские, лучше обращаться в специализированные магазины, которые гарантируют качество продукции, а за счет сотрудничества с производителем и цены в них могут оказаться ниже.