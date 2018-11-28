68 летающих лыжников из 15 стран приедут в Нижний Тагил на этап Кубка мира

Представители сборной России, Японии, Канады, Австрии, США, Германии, Норвегии и других стран выступят на этапе Кубка мира, который пройдет в Нижнем Тагиле.

Для участия в Нижний Тагил приедет Нориаки Касаи. 46-летний спортсмен – самый возрастной летающий лыжник во всем мире, а также рекордсмен по числу участий в Олимпийских играх.

В составе сборной РФ – Евгений Климов. В Польше российский спортсмен победил на первом этапе мировых соревнований, а также занял лидирующую позицию в общем зачете Гран-при.

Управляющий спорткомплекса «Аист» Яков Миленький информирует, что представители сборных стран уже прибыли на Урал. Кубок мира в 2018 году будет проходить на самом высоком трамплине нижнетагильского спорткомплекса.