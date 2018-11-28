68 летающих лыжников из 15 стран приедут в Нижний Тагил на этап Кубка мира
С 30 ноября по 2 декабря в Нижнем Тагиле пройдет этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. В Тагил прибудут 68 лучших лыжников из 15 стран. Россию представят 10 спортсменов.
Представители сборной России, Японии, Канады, Австрии, США, Германии, Норвегии и других стран выступят на этапе Кубка мира, который пройдет в Нижнем Тагиле.
Для участия в Нижний Тагил приедет Нориаки Касаи. 46-летний спортсмен – самый возрастной летающий лыжник во всем мире, а также рекордсмен по числу участий в Олимпийских играх.
В составе сборной РФ – Евгений Климов. В Польше российский спортсмен победил на первом этапе мировых соревнований, а также занял лидирующую позицию в общем зачете Гран-при.
Управляющий спорткомплекса «Аист» Яков Миленький информирует, что представители сборных стран уже прибыли на Урал. Кубок мира в 2018 году будет проходить на самом высоком трамплине нижнетагильского спорткомплекса.
За этапом Кубка мира в Нижнем Тагиле будут наблюдать пятьдесят стран. Помощь в организации состязаний окажут 115 добровольцев, информирует «Областная газета».