Тагильчанка Майя Хромых стала финалисткой серии Гран-при

Тагильчанка Майя Хромых стала финалисткой серии Гран-при
Тагильчанка Майя Хромых стала финалисткой серии Гран-при
Сегодня, 11:13СпортФото: страница Майи Хромых в Instagram
Фигуристка Майя Хромых, начинавшая свою карьеру в Нижнем Тагиле, выступила в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Сочи. Девушка заняла третье место.

Выпускница школы фигурного катания Нижнего Тагила Майя Хромых оценила свое выступление на «четверку» — об этом тагильчанка заявила журналистам после того, как откатала программу, сообщается на официальной странице сообщества фигуристки во ВКонтакте.

За произвольную программу подопечная Этери Тутберидзе набрала 154.97 балла и по сумме — 219.69 балла. В итоге девушка заняла третье место.

Тагильчанка впервые выступала во взрослой серии Гран-при. В итоге девушка вышла в финал. Сравнивая свои два выступления — в Италии и в Сочи, спортсменка считает, что показала неплохой результат.

Финал Гран-при состоится в декабре.

Напомним, Майя Хромых стала победительницей Всероссийского конкурса в Москве.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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