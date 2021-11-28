Тагильчанка Майя Хромых стала финалисткой серии Гран-при

Выпускница школы фигурного катания Нижнего Тагила Майя Хромых оценила свое выступление на «четверку» — об этом тагильчанка заявила журналистам после того, как откатала программу, сообщается на официальной странице сообщества фигуристки во ВКонтакте.
За произвольную программу подопечная Этери Тутберидзе набрала 154.97 балла и по сумме — 219.69 балла. В итоге девушка заняла третье место.
Тагильчанка впервые выступала во взрослой серии Гран-при. В итоге девушка вышла в финал. Сравнивая свои два выступления — в Италии и в Сочи, спортсменка считает, что показала неплохой результат.
Финал Гран-при состоится в декабре.
Напомним, Майя Хромых стала победительницей Всероссийского конкурса в Москве.