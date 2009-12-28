После первого этапа чемпионата по хоккею Спутник - на восьмом месте
28 декабря 2009, 16:20СпортArtem
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После первого этапа чемпионата по хоккею в дивизионе «Восток» Спутник - на восьмом месте.
Между тем, тагильские хоккеисты завершили первый этап победой. Последний тур команда проводила в Ангарске, где встречалась с местным «Ермаком». В первый день хозяева были сильнее – 3:2. Во втором матче победа осталась за тагильчанами – 1:2. Тем не менее, три заработанных очка не позволили «Спутнику» уйти с восьмого места в турнирной таблице, сообщает пресс-служба клуба.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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