После первого этапа чемпионата по хоккею Спутник - на восьмом месте

Между тем, тагильские хоккеисты завершили первый этап победой. Последний тур команда проводила в Ангарске, где встречалась с местным «Ермаком». В первый день хозяева были сильнее – 3:2. Во втором матче победа осталась за тагильчанами – 1:2. Тем не менее, три заработанных очка не позволили «Спутнику» уйти с восьмого места в турнирной таблице, сообщает пресс-служба клуба.