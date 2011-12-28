25 ледовых площадок в Нижнем Тагиле готовы к наплыву посетителей в новогодние каникулы

По словам Игоря Вахрушева, сегодня можно покататься на коньках за 40-60 рублей. После новогодних каникул представители муниципалитета выберут лучшие корты в 4 номинациях. Подобный конкурс в Нижнем Тагиле проводится уже третий год.

В 2010 году участников было не так много, как хотелось бы – всего 18. В этом году количество ледовых арен увеличилось до 25, отметил Игорь Вахрушев.