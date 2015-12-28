Руслан Проводников лично открыл подаренный детскому дому зал бокса в Нижнем Тагиле

Открыть новый зал Руслан Проводников приехал вместе со своей семьей. Экс-чемпион мира по версии WBO (2013-2014 года) перерезал красную ленту, после чего в стенах нового зала юные боксёры провели первые два спарринга. Показали их воспитанники детского дома и два спортсмена клуба «Юпитер». Благодаря Руслану Проводникову зал полностью оборудован всем необходимым для тренировок.