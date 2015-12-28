Руслан Проводников лично открыл подаренный детскому дому зал бокса в Нижнем Тагиле
28 декабря 2015, 18:05СпортMaurice
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Чемпион мира по боксу Руслан Проводников открыл новый зал для занятий боксом в детском доме №1 в Нижнем Тагиле, оборудование для которого подарил, сообщила корреспонденту «ОГ» заместитель директора детского дома Ольга Курченко.
Сюжеты: Нижний Тагил
Открыть новый зал Руслан Проводников приехал вместе со своей семьей. Экс-чемпион мира по версии WBO (2013-2014 года) перерезал красную ленту, после чего в стенах нового зала юные боксёры провели первые два спарринга. Показали их воспитанники детского дома и два спортсмена клуба «Юпитер». Благодаря Руслану Проводникову зал полностью оборудован всем необходимым для тренировок.
«Конечно, это очень значимое событие для детского дома. На открытие приехал Руслан Проводников, выступили барабанщики, всё было очень зрелищно рассказала Ольга Владимировна.
Руслан Проводников, 31 год – российский боксер-профессионал, выступающий в первой полусредней весовой категории. Чемпион мира по версии WBO (2013—2014).
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