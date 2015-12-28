«Спутник» вновь уступил «Торосу» из Нефтекамска

В первом круге тагильчане уже встречались с «Торосом». Победа тогда осталась за гостями: «Торос» всухую выиграл у «Спутника» 3:0.

В матче накануне Нового года тагильчанам понадобилось полматча и …четыре пропущенные шайбы, чтобы наконец-то распечатать нефтекамские ворота. На 32-й минуте броском в дальний угол Вячеслав Андрющенко открыл счет шайбам «Спутника» в противостояниях с «Торосом» в этом сезоне. Во второй двадцатиминутке, которую, к слову команды сыграли вничью – 2:2, «Бобрам» удалось сократить отставание от соперника до двух шайб: Виктор Луговской поразил ворота хозяев – 2:4. Однако нефтекамцы уже до второго перерыва вновь отличились и ушли отдыхать, ведя 5:2.

В третьем периоде Сергей Тополь реализовал большинство, а «торосовцы» ответили двумя шайбами. 7:3 – итоговый счет матча в пользу «Тороса».

Послематчевая пресс-конференция

Андрей Кирдяшов, главный тренер ХК «Спутник»:

Поздравляю всех болельщиков хоккея с Новым Годом! Нам не хватило глубины состава, тем более шестая игра на выезде, три пары защитников. Всё это сказалось на результате. По сравнению с «Торосом» они просто стояли, было очень тяжело. Хозяева переиграли нас по всем показателям. Но парни старались, как бы ни было трудно, они жили хоккеем. Даже при таком крупном счете равнодушных у нас не было, все бились до последнего.

Константин Полозов, главный тренер ХК «Торос»: