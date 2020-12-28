Главный тренер «Барселоны» Куман заявил, что не может уговорить Месси остаться

Я всегда был спокоен насчет Месси. Он уже говорил мне раньше, что примет решение в конце сезона. Я не могу на это никак повлиять. Мы можем только сделать так, чтобы он играл так хорошо, как только может. А дальше посмотрим, что произойдет».