Главный тренер «Барселоны» Куман заявил, что не может уговорить Месси остаться

Аргентинец обещает принять решение следующим летом.

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси в интервью для испанского телевидения сообщил, что доиграет в клубе нынешний сезон, а решение по поводу своего дальнейшего будущего примет летом. Заявление аргентинского футболиста прокомментировал главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. Его слова процитировал «Советский спорт», ссылаясь на испанскую прессу: «Я не смотрел интервью в прямом эфире, но сегодня оно появилось в прессе, так что я его видел. Думаю, это прекрасно, что Лео ответил на вопросы и озвучил свое мнение. Я всегда был спокоен насчет Месси. Он уже говорил мне раньше, что примет решение в конце сезона. Я не могу на это никак повлиять. Мы можем только сделать так, чтобы он играл так хорошо, как только может. А дальше посмотрим, что произойдет». 33-летний Месси – лучший бомбардир в истории «Барселоны». В 749 матчах он забил 644 гола.

