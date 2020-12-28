Главный тренер «Барселоны» Куман заявил, что не может уговорить Месси остаться

Главный тренер «Барселоны» Куман заявил, что не может уговорить Месси остаться

Сегодня, 00:27Спорт
Аргентинец обещает принять решение следующим летом. 

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси в интервью для испанского телевидения сообщил, что доиграет в клубе нынешний сезон, а решение по поводу своего дальнейшего будущего примет летом.

Заявление аргентинского футболиста прокомментировал главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. Его слова процитировал «Советский спорт», ссылаясь на испанскую прессу:

«Я не смотрел интервью в прямом эфире, но сегодня оно появилось в прессе, так что я его видел. Думаю, это прекрасно, что Лео ответил на вопросы и озвучил свое мнение.

Я всегда был спокоен насчет Месси. Он уже говорил мне раньше, что примет решение в конце сезона. Я не могу на это никак повлиять. Мы можем только сделать так, чтобы он играл так хорошо, как только может. А дальше посмотрим, что произойдет».

33-летний Месси – лучший бомбардир в истории «Барселоны». В 749 матчах он забил 644 гола.

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