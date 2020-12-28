Главный тренер «Барселоны» Куман заявил, что не может уговорить Месси остаться

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси в интервью для испанского телевидения сообщил, что доиграет в клубе нынешний сезон, а решение по поводу своего дальнейшего будущего примет летом.
Заявление аргентинского футболиста прокомментировал главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. Его слова процитировал «Советский спорт», ссылаясь на испанскую прессу:
«Я не смотрел интервью в прямом эфире, но сегодня оно появилось в прессе, так что я его видел. Думаю, это прекрасно, что Лео ответил на вопросы и озвучил свое мнение.
Я всегда был спокоен насчет Месси. Он уже говорил мне раньше, что примет решение в конце сезона. Я не могу на это никак повлиять. Мы можем только сделать так, чтобы он играл так хорошо, как только может. А дальше посмотрим, что произойдет».
33-летний Месси – лучший бомбардир в истории «Барселоны». В 749 матчах он забил 644 гола.