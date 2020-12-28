Тагильские легкоатлеты заняли призовые места на первенстве Свердловской области

Тагильские легкоатлеты заняли призовые места на первенстве Свердловской области

Сегодня, 16:04СпортPhoto: 1mediainvest.ru
Спортсмены из Нижнего Тагила Богатова Дарья, Василий Козиянчук и Александр Пантюхин заняли призовые места на первенстве Свердловской области по легкой атлетике.

Соревнования проходили 23 и 24 декабря в Екатеринбурге в легкоатлетическом манеже «Луч».

В первенстве Свердловской области по легкой атлетике в помещении участвовали юноши и девушки до 20 лет (2002–2003 годов рождения), а также юноши и девушки до 18 лет (2004–2005 годов рождения).

Наши спортсмены смогли занять три призовых места. Богатова Дарья получила «серебро» в беге на 1500 метров. Третье место получили Василий Козиянчук на дистанции 400 метров и Александр Пантюхин в забеге на 60 метров,рассказала редакции TagilCity.ru замдиректора спортшколы Юность Татьяна Манакова.

Подготовили призеров тренера Алексей Воробьев, Александр Никитченко и Александр Чирков. Всего в соревнованиях принимали участие 15 тагильских спортсменов.

Напомним, пять тяжелоатлетов из Нижнего Тагила заняли призовые места на Кубке Свердловской области.

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