Тагильские легкоатлеты заняли призовые места на первенстве Свердловской области

Соревнования проходили 23 и 24 декабря в Екатеринбурге в легкоатлетическом манеже «Луч».
В первенстве Свердловской области по легкой атлетике в помещении участвовали юноши и девушки до 20 лет (2002–2003 годов рождения), а также юноши и девушки до 18 лет (2004–2005 годов рождения).
Наши спортсмены смогли занять три призовых места. Богатова Дарья получила «серебро» в беге на 1500 метров. Третье место получили Василий Козиянчук на дистанции 400 метров и Александр Пантюхин в забеге на 60 метров,рассказала редакции TagilCity.ru замдиректора спортшколы Юность Татьяна Манакова.
Подготовили призеров тренера Алексей Воробьев, Александр Никитченко и Александр Чирков. Всего в соревнованиях принимали участие 15 тагильских спортсменов.
Напомним, пять тяжелоатлетов из Нижнего Тагила заняли призовые места на Кубке Свердловской области.