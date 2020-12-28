Тагильский «Металлург» одержал победу в матче чемпионата региона по хоккею с мячом

Тагильский «Металлург» одержал победу в матче чемпионата региона по хоккею с мячом

Сегодня, 11:36СпортPhoto: «Тагильский рабочий»
Команда по хоккею с мячом «Металлург» из Нижнего Тагила одержала победу в гостевом матче.

Он проходил 27 декабря в Богдановиче. Тагильчане играли с местной командой «Факел» в рамках чемпионата Свердловской области по хоккею с мячом, пишет «Тагильский рабочий».

Первый тайм был сыгран вничью — 2:2, второй тагильчане завершили со счетом 4:3 в свою пользу.

Всего в чемпионате принимают участие восемь команд. На первом месте в турнироной таблице находится «Спутник»из Карпинска. «Металлург» занимает седьмую сроку с одной победой и тремя поражениями.

Напомним, тагильская фигуристка Майя Хромых заняла пятое место на чемпионате России, который проходил в Челябинске.

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