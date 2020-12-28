Тагильский «Металлург» одержал победу в матче чемпионата региона по хоккею с мячом

Он проходил 27 декабря в Богдановиче. Тагильчане играли с местной командой «Факел» в рамках чемпионата Свердловской области по хоккею с мячом, пишет «Тагильский рабочий».
Первый тайм был сыгран вничью — 2:2, второй тагильчане завершили со счетом 4:3 в свою пользу.
Всего в чемпионате принимают участие восемь команд. На первом месте в турнироной таблице находится «Спутник»из Карпинска. «Металлург» занимает седьмую сроку с одной победой и тремя поражениями.
Напомним, тагильская фигуристка Майя Хромых заняла пятое место на чемпионате России, который проходил в Челябинске.