Кожевников – о Гуськове и Аскарове: Уверенности нет ни в одном из них

По словам Кожевникова, Гуськов отыграл хорошо матч со Швейцарией, однако до сих пор нет уверенности, что кто-то из российских вратарей способен потащить команду в ключевых эпизодах. Кожевников подчеркнул, что вратарская позиция осталась «ни шатко, ни валко».