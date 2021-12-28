Кожевников – о Гуськове и Аскарове: Уверенности нет ни в одном из них

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру российских вратарей в двух стартовых матчах МЧМ-2022. За два матча подопечные Зубова пропустили восемь шайб.
Сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат».
По словам Кожевникова, Гуськов отыграл хорошо матч со Швейцарией, однако до сих пор нет уверенности, что кто-то из российских вратарей способен потащить команду в ключевых эпизодах. Кожевников подчеркнул, что вратарская позиция осталась «ни шатко, ни валко».
Гуськов отстоял весь матч со Швейцарией и совершил 15 сейвов из 17 бросков по воротам.