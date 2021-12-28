Олимпийский чемпион Николай Хабибулин предложил развивать хоккей в Нижнем Тагиле

В Нижний Тагил олимпийский чемпион Николай Хабибулин приехал на «Матч Звезд». По словам спортсмена международного класса, это была первая в его жизни игра студенческих команд. О том, какая перспектива есть у тагильского хоккея, Николай Хабибулин поделился с редакцией TagilCity.ru.

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин посетил 23 декабря всероссийский «Матч Звезд», который прошел во Дворце ледового спорта Нижнего Тагила. Спортсмен рассказал редакции TagilCity.ru, что впервые побывал на таком мероприятии, а также поделился мыслями о возрождении тагильского хоккея. Если честно, очень интересно посмотреть, что это такое — студенческий хоккей, поделился своим впечатлением от игры с TagilCity.ru Николай Хабибулин. Чемпион считает, что развивать студенческий хоккей, тем более в Нижнем Тагиле, нужно обязательно. Наш город обладатель Кубка Стэнли похвалил за качество льда и за спортивный дух болельщиков. Я думаю, что это очень важно — развивать студенческий хоккей. Это прекрасный вид спорта. Ребята, которые учатся в институте, хорошо, что занимаются спортом. Хотелось бы, чтобы когда-то они из студентов куда-то шли дальше, в национальный спорт тоже. Не хотелось бы, чтобы они останавливались на этом. Если [в Нижнем Тагиле] есть команда, то почему бы ее и не развивать. Хотелось бы, конечно. Нижний Тагил — это хоккейный город. Здесь замечательный лед и настоящие хоккейные фанаты, подытожил Николай Хабибулин. Фото: tagilcity.ru Часть своей спортивной карьеры чемпион провел в США. Сравнивая развитие детского и юношеского спорта в обеих странах, Николай высказал надежду, что в России в рамках реализации программы развития студенческого спорта, будет много сделано для хоккея. Там [в США] хоккей действительно развит, как и любой другой вид спорта. Там как раз-таки игроки, которые приходят учится и одновременно играют в хоккей, чтобы попасть в команды кубка НХЛ. Там на этом студенческий хоккей не заканчивается, и хотелось бы, чтобы у нас подобное происходило, рассказал чемпион. Николай Хабибулин родился 13 января 1973 года в Свердловске. Будущий чемпион Кубка Стэнли прошел путь от юного хоккеиста до олимпийского чемпиона, которым он стал в 1992 году. Николай — заслуженный мастер спорта России, был вратарем сборной РФ по хоккею, позднее стал тренером.

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