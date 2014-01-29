Боксерши СК «Спутник» взяли призы на Чемпионате и Первенстве УрФО

Среди женщин бронзовую медаль выиграла Эльмира Сулейманова (в/к 54 кг). Среди юниорок в весовой категории до 64 кг первое место завоевала Елизавета Немцова (1997 г.р.). В весовой категории до 57 кг серебряным призером стала Кристина Нафасова (1996 г.р.). Благодаря хорошим результатам обе спортсменки получили путевку на первенство России по боксу на призы Натальи Рогозиной. Соревнования будут проходить в Нижнем Тагиле с 4 по 11 марта.

Александр Малышев, заслуженный тренер России прокомментировал результаты своих подопечных: «Результатом я не особо доволен. Очень хотелось, чтобы Кристина Нафасова и Эльмира Сулейманова заняли первые места. Девушкам не хватило физической подготовки. В Челябинске и Ханты-Мансийске есть центры олимпийской подготовки для женщин. Там спортсменки проводят пятидневный сбор перед соревнованиями, тренеруются. Жаль, что в Свердловской области еще нет такого центра».