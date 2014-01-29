Боксерши СК «Спутник» взяли призы на Чемпионате и Первенстве УрФО
20 по 25 января в селе Уват Тюменской области проходил Чемпионат и Первенство по боксу УрФО среди женщин, юниорок и девушек. В состязании приняли участие более 120 человек. Трое спортсменов СК «Спутник» заняли призовые места.
Среди женщин бронзовую медаль выиграла Эльмира Сулейманова (в/к 54 кг). Среди юниорок в весовой категории до 64 кг первое место завоевала Елизавета Немцова (1997 г.р.). В весовой категории до 57 кг серебряным призером стала Кристина Нафасова (1996 г.р.). Благодаря хорошим результатам обе спортсменки получили путевку на первенство России по боксу на призы Натальи Рогозиной. Соревнования будут проходить в Нижнем Тагиле с 4 по 11 марта.
В составе команды Свердловской области наши спортсмены завоевали второе место. Золото у команды Челябинской сборной, бронзовая награда у боксеров, представляющих Ханты – Мансийский автономный округ.
Александр Малышев, заслуженный тренер России прокомментировал результаты своих подопечных: «Результатом я не особо доволен. Очень хотелось, чтобы Кристина Нафасова и Эльмира Сулейманова заняли первые места. Девушкам не хватило физической подготовки. В Челябинске и Ханты-Мансийске есть центры олимпийской подготовки для женщин. Там спортсменки проводят пятидневный сбор перед соревнованиями, тренеруются. Жаль, что в Свердловской области еще нет такого центра».
© TagilCity.ru по данным пресс-службы СК «Спутник»