Все на лыжню!

скидка 20% на всё термобелье, термоноски, шапки, перчатки и варежки для беговых лыж, балаклавы, трубы;

скидка 30% на товары швейного производства компании «Манарага» для беговых лыж: брюки, полукомбинезоны и жилеты для беговых лыж, ветровки, термобелье, а также чехлы для беговых лыж (на 1 и 2-3 пары лыж);