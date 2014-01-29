Все на лыжню!
29 января 2014, 09:00СпортПавел Сидоренко
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С 29 января по 6 февраля 2014 года в магазине «Манарага» в честь соревнований «Лыжня России» - специальные цены на товары беголыжной тематики!
Atomic, Fischer, Salomon, Swix, X-Bionic, Craft и другие - знающему человеку эти названия скажут о многом.
В дни акции «Все на лыжню!» действуют:
- скидка 20% на всё термобелье, термоноски, шапки, перчатки и варежки для беговых лыж, балаклавы, трубы;
- скидка 30% на товары швейного производства компании «Манарага» для беговых лыж: брюки, полукомбинезоны и жилеты для беговых лыж, ветровки, термобелье, а также чехлы для беговых лыж (на 1 и 2-3 пары лыж);
- специальное предложение: разминочный жилет «Манарага Pro» для лыжников – скидка 1000 рублей, розничная цена 2460 рублей – цена по акции 1460 рублей;
- скидки на беговые лыжи, ботинки для беговых лыж, палки, крепления, одежду, аксессуары, мази и парафины.
Подробности на сайте
Магазин «Манарага»:
Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 22, (3435) 41-94-53.
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