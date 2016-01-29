Дистанция «Лыжни России» в Екатеринбурге составит 2018 метров

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, организаторы массовых стартов в столице Урала намерены привлечь к участию в соревнованиях около 20 тыс. человек.

В нынешнем году власти уральской столицы решили вернуться к старому, испытанному и полюбившемуся горожанам формату организации массовых стартов спортсменов и любителей на хорошо знакомых и оснащенных всем необходимым районных лыжных базах и стадионах. Екатеринбургский оргкомитет «Лыжни России-2016» уже определил 15 площадок, в том числе и в отдаленных городских территориях, на которых любители лыжного спорта смогут пробежать дистанцию самых массовых зимних состязаний в стране говорится в сообщении.

Главной городской площадкой гонки станет лыжная база спорткомплекса «Калининец». По мнению экспертов, она наиболее приспособлена для удобного и безопасного проведения массовых стартов.

Проведению «Лыжни России-2016» в столице Урала также традиционно будет предшествовать целая декада лыжного спорта. А это значит, что в период с 8 по 14 февраля в различных лыжных соревнованиях на территории города примут участие не менее 70 тыс. воспитанников специализированных детско-юношеских спортивных школ, интернатов, общеобразовательных учреждений и студентов средних и высших учебных заведений.