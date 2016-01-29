ХК Спутник одержал очередную победу на выезде

Подопечные Андрея Кирдяшова одолели на выезде воронежский «Буран», обосновавшийся в первой тройке. Эта победа позволила тагильчанам ворваться в зону плей-офф, сразу на 15-ю строчку, обогнав «Челмет» и «Южный Урал». Кроме того, эта победа стала третьей подряд выездной викторией, впервые в текущем сезоне, и шестой победой «Спутника» в последних семи матчах.

Первый период встречи остался за хозяевами, игрок «Бурана» Андрей Спиридонов открыл счет на 11-й минуте.

Во втором отрезке матча тагильчане забросили воронежцам три шайбы. Сначала Вячеслав Андрющенко восстановил равновесие – 1:1, а затем Валентин Артамонов и Яков Ищенко менее чем за минуту сделали счет 3:1 в пользу «Спутника». «Бурановцы» ответили шайбой Аслана Раисова, лучшего бомбардира текущего чемпионата.

Третья двадцатиминутка стала поистине валидольной. Хозяевам удался камбэк, они сравняли счет силами первого звена. Но тагильчане были настолько мотивированы и настроены на победу, что воронежцам было трудно что-то противопоставить натиску «Спутника». Денис Курепанов вновь вывел тагильскую дружину вперед, а Сергей Тополь на последней минуте поразил уже пустые ворота «Бурана».

Отметим три голевых паса Виталия Жилякова, которые позволили ему преодолеть рубеж в 100 результативных передач в составе «Спутника», сейчас у него их – 101.

Послематчевая пресс-конференция

Андрей Кирдяшов, главный тренер «Спутника»:

Я хочу поблагодарить парней за подарок к юбилею, который они мне сегодня сделали. Играли очень хорошо, поэтому победили. И поздравляю всех наших болельщиков с победой.

Александр Титов, главный тренер «Бурана»:

Хорошая игра. К сожалению, четвертые домашние игры у нас не получаются. Хотя сравняли счет – 3:3. Грубейшая ошибка одних и тех же хоккеистов, опытных хоккеистов, приводят к четвертому голу. Разберем, идем дальше, готовимся.

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