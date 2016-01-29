ХК Спутник одержал очередную победу на выезде
И все-таки не галстук подарили нижнетагильские хоккеисты своему наставнику на 50-летие. Победу! Да еще какую!
Подопечные Андрея Кирдяшова одолели на выезде воронежский «Буран», обосновавшийся в первой тройке. Эта победа позволила тагильчанам ворваться в зону плей-офф, сразу на 15-ю строчку, обогнав «Челмет» и «Южный Урал». Кроме того, эта победа стала третьей подряд выездной викторией, впервые в текущем сезоне, и шестой победой «Спутника» в последних семи матчах.
Первый период встречи остался за хозяевами, игрок «Бурана» Андрей Спиридонов открыл счет на 11-й минуте.
Во втором отрезке матча тагильчане забросили воронежцам три шайбы. Сначала Вячеслав Андрющенко восстановил равновесие – 1:1, а затем Валентин Артамонов и Яков Ищенко менее чем за минуту сделали счет 3:1 в пользу «Спутника». «Бурановцы» ответили шайбой Аслана Раисова, лучшего бомбардира текущего чемпионата.
Третья двадцатиминутка стала поистине валидольной. Хозяевам удался камбэк, они сравняли счет силами первого звена. Но тагильчане были настолько мотивированы и настроены на победу, что воронежцам было трудно что-то противопоставить натиску «Спутника». Денис Курепанов вновь вывел тагильскую дружину вперед, а Сергей Тополь на последней минуте поразил уже пустые ворота «Бурана».
3:5 – победа «Спутника».
Отметим три голевых паса Виталия Жилякова, которые позволили ему преодолеть рубеж в 100 результативных передач в составе «Спутника», сейчас у него их – 101.
Послематчевая пресс-конференция
Андрей Кирдяшов, главный тренер «Спутника»:
Я хочу поблагодарить парней за подарок к юбилею, который они мне сегодня сделали. Играли очень хорошо, поэтому победили. И поздравляю всех наших болельщиков с победой.
Александр Титов, главный тренер «Бурана»:
Хорошая игра. К сожалению, четвертые домашние игры у нас не получаются. Хотя сравняли счет – 3:3. Грубейшая ошибка одних и тех же хоккеистов, опытных хоккеистов, приводят к четвертому голу. Разберем, идем дальше, готовимся.
- Команда уже готовится к «Русской Классике»?
Пока мы готовились к этой игре. Там еще до «Русской Классики» игры, до нее еще нужно дожить. У нас команда начинает валиться от гриппа. Два ведущих защитника сегодня заболели: Рыбницкий и Чурляев, с температурой 39 лежат. До «Русской Классики» у нас Балашиха и «СКА-Нева». Мы идем от игры к игре. Так что, давайте сначала до нее доживем.