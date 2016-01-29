В Нижнем Тагиле 11-классники сдавали нормы ГТО. Чиновники решили присоединиться
Более 400 учеников 11 классов в Нижнем Тагиле сдавали нормативы ГТО, сообщил сегодня начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Язовских.
На данный момент показатели таковы, что значки будут только у 10-20% учащихся. Поскольку сейчас зима, нормативы по той же легкой атлетике сдавать тяжелее. Но по некоторым показателям у ребят совсем немного не достает, так что летом результаты у них будут уже лучше. Сейчас мы сделали эту проверку, чтобы к поступлению в вузы у выпускников школ уже были на руках значки ГТО. При поступлении им это даст от 3 до 5 дополнительных баллов рассказал Дмитрий Валерьевич Язовских.
Примечательно, что на низком уровне оказались и показатели по плаванию. Это специалисты связывают с бывшим ранее в Нижнем Тагиле дефицитом бассейнов.
Не зря же мы ФОК «Президентский» построили! Сейчас есть где тренироваться подытожил первый заместитель Главы Администрации города Владислав Пинаев.
Кстати, Дмитрий Язовских призвал чиновников своим примером показать, что нужно сдавать нормы ГТО.
Обещаю, к лету сдам! -- согласился с такой инициативой Владислав Пинаев.
Напомним, сдача норм ГТО дает преимущества сразу ряду социальных групп: абитуриентам - баллы при поступлении, студентам - повышенную стипендию, трудящимся - дополнительные дни к отпуску.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru