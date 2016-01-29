В Нижнем Тагиле 11-классники сдавали нормы ГТО. Чиновники решили присоединиться

На данный момент показатели таковы, что значки будут только у 10-20% учащихся. Поскольку сейчас зима, нормативы по той же легкой атлетике сдавать тяжелее. Но по некоторым показателям у ребят совсем немного не достает, так что летом результаты у них будут уже лучше. Сейчас мы сделали эту проверку, чтобы к поступлению в вузы у выпускников школ уже были на руках значки ГТО. При поступлении им это даст от 3 до 5 дополнительных баллов рассказал Дмитрий Валерьевич Язовских.