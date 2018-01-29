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54-летний российский лыжник умер во время марафонской гонки в США
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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54-летний российский лыжник умер во время марафонской гонки в США

29 января, 08:00Спорт
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