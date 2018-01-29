54-летний российский лыжник умер во время марафонской гонки в США
29 января, 08:00Спорт
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Лыжник-ветеран из России умер во время марафонской гонки на чемпионате мира в США. Спортивное событие проходило 26 января в Миннесоте.
54-летний Андрей Шамшурин не успел добраться до финиша всего несколько километров. Сейчас его тело предстоит транспортировать в Россию.
Известно, что умерший российский лыжник бежал 40-километровую дистанцию, передает издание «Известия».
Причины смерти не уточняются.
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