Российские спортсмены поедут в Сочи вместо Пхенчхана (ВИДЕО)

Построенные для Олимпиады-2014 сочинские объекты готовы принять участников альтернативных игр. Сейчас Сочи оснащен соревновательными объектами для каждого вида спорта олимпийской программы.

Приглашения на Олимпийские игры в Пхенчхане не получили такие российские спортсмены, как Александр Касьянов, Антон Шипулин, Виктор Ан, Сергей Устюгов, Денис Юсков и Павел Кулижников. Наибольшие потери команда России понесла в конькобежном спорте (приглашение получили только четыре спортсмена), биатлоне (также четыре), лыжных гонках, санном спорте и шорт-треке.

Подобные случаи недопуска МОК комментировать отказался, отметив только, что в отношении спортсменов будут проведены дополнительные расследования. Со своей стороны, Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи собирается отстаивать права российских спортсменов в суде.

Состав делегации из России на Играх-2018 включает 169 российских атлетов, и, по словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, каждый спортсмен самостоятельно принял решение об участии в соревнованиях, сообщают «Известия».