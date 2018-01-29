Юные тагильчанки стали призерами всероссийских соревнований по гимнастике (ФОТО)

В Орехово-Зуево закончились всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Всего в них приняли участие 200 спортсменок в индивидуальном зачете и 76 команд – в групповом.

Гимнастки из Нижнего Тагила завоевали призовые места в обеих номинациях. Так, в индивидуальной программе отличилась Аделина Низамутдинова – она заняла 2 место. 4 место заняла Анастасия Корюкова, 6 место – Карина Бирюлина. По результатам командного зачета первое место поделили между собой команды «Милашки» и «Киндеры». Серебро получила команда «Миледи».

В зачете среди кандидатов в мастера спорта юные тагильчанки заняли 4 место. Лиза Зараменских, Милана Бушина и Алина Черноусова были награждены спецпризами всероссийских соревнований. Приглашение в Иваново, где пройдут соревнования на призы олимпийской чемпионки Ольги Глацких, получили Мария Краева, Вера Казанцева и Софья Ганенко, пишет ИА «Все новости».