Синхронистки на коньках из Екатеринбурга стали 19-кратными чемпионками России

Победителем чемпионата и первенства России по синхронному катанию на коньках стала команда «Юность» из Екатеринбурга.

Соревнования проходили в Саранске, в них принимали участие около 500 сильнейших спортсменок России, сообщает ТК «ОТВ». После короткой программы спотсменки из столицы Урала уступали команде «Кристалл Айс Джуниор», однако после произвольной программы выиграли у москвичек с разницей в 6,46 балла. Третьими оказались синхронистки команды «Санрайз-1» из Санкт-Петербурга. Эта победа стала для «Юности» 19-й подряд. Напомним, тагильский легкоатлет Дмитрий Кропинов стал призером первенства России на соревнованиях в Новочебоксарске. Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером первенства России по легкой атлетике

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter