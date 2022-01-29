"Спартак": документы Газизова не ликвидны для суда

"Спартак": документы Газизова не ликвидны для суда
"Спартак": документы Газизова не ликвидны для суда
Сегодня, 15:43Спорт
В "Спартаке" заявили, что предъявленные Газизовым в суде документы не могут служить основанием для удовлетворения его требований 

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на ТАСС, представитель клуба Елена Чачуа у юристов красно-белых имеются материалы, из которых следует, что между клубом и экс-гендиректором было заключено соглашение, в котором подробно расписаны все права и обязанности сторон по отношению друг к другу.

Напомним, Газизов уже давно судится со "Спартаком", заявляя, что при принятии его на работу владелец москвичей Леонид Федун пообещал ему клубные акции, о чем якобы свидетельствует предъявленная Газизовым в суде расписка, подлинность которой тут же попросили удостоверить юристы "Спартака", из-за чего очередное заседание было перенесено на 4 марта.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы