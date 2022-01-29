"Спартак": документы Газизова не ликвидны для суда

В "Спартаке" заявили, что предъявленные Газизовым в суде документы не могут служить основанием для удовлетворения его требований

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на ТАСС, представитель клуба Елена Чачуа у юристов красно-белых имеются материалы, из которых следует, что между клубом и экс-гендиректором было заключено соглашение, в котором подробно расписаны все права и обязанности сторон по отношению друг к другу. Напомним, Газизов уже давно судится со "Спартаком", заявляя, что при принятии его на работу владелец москвичей Леонид Федун пообещал ему клубные акции, о чем якобы свидетельствует предъявленная Газизовым в суде расписка, подлинность которой тут же попросили удостоверить юристы "Спартака", из-за чего очередное заседание было перенесено на 4 марта.

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