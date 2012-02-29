Тагильчанин занял второе место на Кубке России по лыжному двоеборью
29 февраля 2012, 13:01Спорт
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23 февраля состоялся финал Кубка России по лыжному двоеборью. В общем зачете тагильчанин Сергей Дьячук занял 2 место.
Одним из самых удачных выступлений Сергея на Кубке стал 13 этап накануне финального первенства. На нем, и еще на четырех этапах, спортсмен занял первое место. В Нижнем Тагиле Сергей Дьячуктренируется в Детско-юношеской спортивной школе «Старт».
Напомним, в 2008 году Сергей занял еще более лучший результат, став победителем Кубка России по лыжному двоеборью.
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