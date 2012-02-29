Тагильчанин занял второе место на Кубке России по лыжному двоеборью

Одним из самых удачных выступлений Сергея на Кубке стал 13 этап накануне финального первенства. На нем, и еще на четырех этапах, спортсмен занял первое место. В Нижнем Тагиле Сергей Дьячуктренируется в Детско-юношеской спортивной школе «Старт».