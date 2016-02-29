Еще одно очко в копилку команды: «Уралочка-НТМК» провела домашнюю игру с лидерами чемпионата России по волейболу (ФОТО)

Игра против «Динамо», одной из лучших команд чемпионата, стала для наших девушек настоящим испытанием. Уже с первых минут было видно, как нервничает «Уралочка»: команде удается только периодически сокращать разрыв с «Динамо». Однако вырваться вперед, несмотря на серию успешных атак Ксении Ильиченко, не получалось. В концовке отрезка гости реализуют один из четырех сетболов – 22:25.

Во втором сете «Уралочка» все-таки сравнивают счет: к концовке партии команды пришли вровень по двадцать очков. Подняв пару сложных мячей с задней линии, хозяева смогли вырваться вперед. А в последнем розыгрыше, из-за ошибки динамовского лидера Натальи Гончаровой, которая атаковала в сетку, «Уралочки» одерживают победу в сете.

В третьем отрезке все повторяется: тагильчанкам приходится догонять «Динамо». Ситуация меняется к середине сета: москвички ставят блок Шинед Джек и выбиваются вперед на 4 очка. «Уралочке» так и не удается догнать соперниц.

Далее хозяйки выбиваются вперед, благодаря заказному Николаем Карполем, видеоповтору – 6:3. И до конца сета «Уралочки» лидируют, так и не уступив соперницам.

В последнем сете хозяйки площадки четырежды выбивают мяч через динамовский блок. Но благодаря агрессивным атакам Гончаровой «Динамо» сначала догоняет, а после опережает «Уралочку».

И хотя хозяйки проиграли игру со счетом 2:3, команда и тренерский штаб остался доволен матчем. По мнению тренера «Уралочки-НТМК» Владимира Вертелко, волейболистки показали отличную игру и волю к победе.

Кстати, сейчас «Уралочка» делит третью строчку турнирной таблицы с краснодарским «Динамо». У команд по 29 очков. На волейбольной площадке в Нижнем Тагиле команды встретятся 20 марта. И судя по всему, ожидается жаркая игра без компромиссов.