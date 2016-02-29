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Еще одно очко в копилку команды: «Уралочка-НТМК» провела домашнюю игру с лидерами чемпионата России по волейболу (ФОТО)
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Еще одно очко в копилку команды: «Уралочка-НТМК» провела домашнюю игру с лидерами чемпионата России по волейболу (ФОТО)

29 февраля 2016, 11:35СпортТимофей Данилов
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